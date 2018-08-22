



З Буковини везли нечіповану деревину - 22.08.2018 09:22

Правоохоронці задокументували порушення під час проведення на території Чернівецької області комплексу оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Ліс». Наразі вирішується питання про арешт транспортного засобу та вантажу.

Відпрацьовуючи територію Сторожинецького району, спеціальна мобільна група обласного управління Нацполіції зупинила на в’їзді до райцентру вантажівку «Renault» з лісодеревиною. Попередньо, у причепі тягача 55-річний житель району перевозив приблизно 30 кубометрів бука-кругляка.

Під час перевірки вантажу поліцейські помітили, що лісопродукція не чіпована, а у водія відсутні документи про її походження. Чоловік пояснив правоохоронцям, що деревина належить місцевому підприємцю, а він лише надає послуги з її транспортування. Для подальшої перевірки та з’ясування законності вказаного перевезення викликали слідчо-оперативну групу Сторожинецького відділу поліції. Згодом підприємець приїхав до працівників поліції з документами на вантаж. Однак, надана документація викликала у правоохоронців сумніви щодо її достовірності, оскільки містила ознаки підробки.

За фактом правопорушення слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування та здійснюються необхідні перевірки.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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