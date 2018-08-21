



Обставини потрійного дТП в Чернівцях 21 08 2018 - 21.08.2018 16:12

Під час автопригоди травмувалися двоє неповнолітніх пасажирів. По допомогу медиків звернувся і один з водіїв.

Повідомлення про зіткнення трьох автомобілів по вулиці Комарова надійшло до поліції о пів на 11-ту годину 21-го серпня. Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції встановила, що жінка-водій автомобіля «BMW» намагалася повернути ліворуч. Під час маневру в її авто в’їхав зустрічний позашляховик «Chevrolet Niva», який внаслідок зіткнення зачепив ще одного легковика марки «BMW».

У результаті потрійного зіткнення травмувалися неповнолітні пасажири жінки-водія: 14-річна донька та 8-річний син кермувальниці. У хлопчика медики діагностували закритий перелом передпліччя, у дівчини – забій м’яких тканин і підозра на струс головного мозку. До лікарні також звернувся і 41-річний водій «Chevrolet Niva». Внаслідок автопригоди чоловік отримав струс головного мозку.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії.

Працівники поліції закликають водіїв бути обачними на дорозі. Дотримуйтесь Правил дорожнього руху та пересвідчуйтесь у безпечності здійснюваних маневрів. Не наражайте на небезпеку себе та оточуючих!

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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