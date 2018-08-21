



Сенцов голодує вже 100 днів поспіль - 21.08.2018 15:07

Як повідомив секретар Суспільної спостережної комісії Москви Іван Мельников, незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова можуть почати годувати в примусовому порядку.

Станом на сьогодні Сенцов голодує вже 100 днів. Цей термін - надзвичайно довгий, і в'язню просто необхідно приймати у їжу суміші, щоб залишатись живим. Федеральна служба виконання покарань має певний регламент, згідно якого примусове годування буде розпочато в тому випадку, якщо життю Сенцова буде загожувати небезпека.

Нагадаємо, що український політв'язень Олег Сенцов, незаконно утримуваний на території Росії, оголосив голодування 14 травня 2018 року, вимагаючи звілнення інших українських політв'язнів.

За словами Мельникова, голодовка лише шкодить здоров'ю, а не є ефективним способом відстоювати свої права. Водоночас, необхідно усвідомлювати, підкреслює він, що в даному випадку йдеться про принципову позицію Сенцова.

Москва відзначає, що рішення про звільнення могло б розглядатись після прохання про помилування особисто від Сенцова, яке він відмовляється робити.

Наразі по всьому світу проводяться акції на підтримку Олега Сенцова, світові політики закликають Росію негайно звільнити незаконно засудженого бранця.

Платинова Буковина

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