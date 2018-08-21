



На Землі розпочалась кліматична катастрофа - 21.08.2018 13:11

З причини різких змін у русі вітрів, що циркулюють над Америкою, Азією та Європою, спричинених потеплінням у Арктиці, нашій планеті загрожують ще більш тривалі періоди спеки та дощів.

Такими висновками дільться вчений Ханс Шнелльнгубер із Інституту кліматологічних досліджень в Потсдамі.

Як повідомляє Шнелльнгубер , на сьогоднішній день погода в світі знаходиться ніби в "замороженому" стані.



Дослідник відзначив, що Землю охоплюють гігантські потоки повітря - тобто, так звані планетні хвилі. Спостереження дослідників показують, що на роботу планетних хвиль почали чинити вплив викиди парникових газів, які перешкоджають поширенню та, власне, руху потоків повітря. І через те, що планетні хвилі ніби застрягають на одному місці, так само стопориться і сама погода. Через це дощі не припиняютьяс, призводячи до повеней та затоплення великих територій, гарна сонячна погода триває щовше потрібного, висушуючи та виснажуючи місцевість та людей, а проміжки посухи призводять до ствоення пустельних територій та виникнення масштабних пожеж.

Платинова Буковина

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