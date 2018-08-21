



В Новоселиці поліція затримала маньяка-педофіла - 21.08.2018 12:58

Співробітники правоохоронних органів в Чернівецькій області затримали серійного маньяка-педофіла.

Про це на власній сторінці у соцмережі Facebook написав житель Новоселиці Олег Істратій.

В прес-службі Головного управління Національної поліції у Чернівецькій області підтвердили факт затримання насильника.

В поліції зазначають, що підозрюваного було затримано в районному центрі - в місті Новоселиця Чернівецькох області. У відношенні злочинця було відкрите кримінальне провадження відповідно до частини 152 Кримінального кодексу України. наразі проводиться досудове розслідування в даній справі.

Платинова Буковина, Чернівці

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