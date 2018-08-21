



США планують посилити санкції проти РФ - 21.08.2018 09:36

До тих пір, поки Росія не братиме участь у переговорах стосовно України та Сірії, про жодний розгляд зняття санкцій США з Кремля не йтиметься.

Про це заявив президент США Дональд Трамп.

За словами голови Білого дому, якщо би росіяни пішли на певні уступки, можна було б казати про послаблення санкцій. Однак, без будь-яких кроків до цього з боку Москви США навіть не буде замислюватись над цим.

Також Трамп пригадав зустріч у Гельсінкі, що відбулась 16 липня. За словами президента США, в обговореннях президент Росії Путін тему санкцій не піднімав. Все, про що йшлося - кримські питання, вторгнення в Україну, а також питання стосовно трубопроводу Північний потік-2.

Варто відзначити, що Вашингтон працює над розробкою нових антіросійських санкцій, направлених на стримування олігархів, що підтримують Путіна. Напередодні відповідний законопроект був представлений сенаторами з Республіканської та Демократичної парті США. В листопаді заплановані вибори до законодавчих органів США, і нові санкціїї покликані на покарання РФ за стпучання в даний процес.

Москва вже відреагувала н а даний законопроект, заявивши, що він є ніим іншим, як економічною війною проти РФ. Справа в тому, що нові обмеження торкнуться 70% російської економіки та вчинять вплив на 40% робітників. Санкції тсосуватимуться заборони експорту до Росії стратегічно важливих товарів та технологій, що стосуються безпеки.

Платинова Буковина

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