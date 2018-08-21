США планують посилити санкції проти РФ

- 21.08.2018 09:36
США планують посилити санкції проти РФ

До тих пір, поки Росія не братиме участь у переговорах стосовно України та Сірії, про жодний розгляд зняття санкцій США з Кремля не йтиметься.

Про це заявив президент США Дональд Трамп.

За словами голови Білого дому, якщо би росіяни пішли на певні уступки, можна було б казати про послаблення санкцій. Однак, без будь-яких кроків до цього з боку Москви США навіть не буде замислюватись над цим.

Також Трамп пригадав зустріч у Гельсінкі, що відбулась 16 липня. За словами президента США, в обговореннях президент Росії Путін тему санкцій не піднімав. Все, про що йшлося - кримські питання, вторгнення в Україну, а також питання стосовно трубопроводу Північний потік-2.

Варто відзначити, що Вашингтон працює над розробкою нових антіросійських санкцій, направлених на стримування олігархів, що підтримують Путіна. Напередодні відповідний законопроект був представлений сенаторами з Республіканської та Демократичної парті США. В листопаді заплановані вибори до законодавчих органів США, і нові санкціїї покликані на покарання РФ за стпучання в даний процес.

Москва вже відреагувала н а даний законопроект, заявивши, що він є ніим іншим, як економічною війною проти РФ. Справа в тому, що нові обмеження торкнуться 70% російської економіки та вчинять вплив на 40% робітників. Санкції тсосуватимуться заборони експорту до Росії стратегічно важливих товарів та технологій, що стосуються безпеки.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: антиросійські санкції, санкції сша проти рф

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Обставини потрійного дТП в Чернівцях 21 08 2018 Під час автопригоди травмувалися двоє неповнолітніх пасажирів.
- 21.08.2018 16:12
Тариф на проїзд в маршрутках Чернівців планують підняти з 1 вересня Питання підвищення вартоті проїзду в маршрутках Чернівців буде розглядатись на найближчому засіданні виконкому
- 21.08.2018 15:34
Сенцов голодує вже 100 днів поспіль Як повідомив секретар Суспільної спостережної комісії Москви Іван Мельников, незаконно засудженого українського режисера
- 21.08.2018 15:07
Хом'як-утікач за шість днів погриз ремені безпеки та сидіння в машині Жителька графства Гламорга, що у Великобританії, Аманда Джонсон 14 серпня придбала в зоомагазин
- 21.08.2018 14:58
Вночі на площі Філармонії влаштували стрілянину Вночі 20 серпня на площі Філармонії в Чернівцях мала місце стрілянина.
- 21.08.2018 14:28
На Землі розпочалась кліматична катастрофа З причини різких змін у русі вітрів, що циркулюють над Америкою, Азією та Європою, спричинених потеплінням
- 21.08.2018 13:11
В Новоселиці поліція затримала маньяка-педофіла Співробітники правоохоронних органів в Чернівецькій області затримали серійного маньяка-педофіла.
- 21.08.2018 12:58
Область не робитиме дороги на вимоги пікетувальників - Фищук За словами голови Чернівецької обласної державної адміністрації Олександра Фищука, на вимогу пікетувальників
- 21.08.2018 12:28
Порошенко має знову балотуватись у президенти - Юрій Луценко Генеральний прокурор України Юрій луценко вважає, що чинний президент України Петро Порошенко
- 21.08.2018 12:05
На Комарова в Чернівцях - ДТП за участі трьох машин Вранці вівторка, 21 серпня, в Чернівцях на вулиці Комарова сталась дорожня пригода.
- 21.08.2018 11:28

Всі новини