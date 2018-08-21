Нові податкові рахунки діють з 2 липня 2018

- 21.08.2018 09:54
Нові податкові рахунки діють з 2 липня 2018

За інформацією заступника начальника управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем – начальника відділу обліку платежів та зведеної звітності Чернівецької ОДПІ Марії Костюк, з 2 липня 2018 р. почали діяти нові рахунки для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів.

Платникам слід бути уважними при перерахуванні бюджетних платежів і використовувати для цього саме нові рахунки. Ознайомитись з ними можна на суб-сайті Головного управління ДФС у Чернівецькій області у розділі: «Бюджетні рахунки» http://cv.sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/, зазначила Марія Миколаївна.

Зверніть увагу, що рахунки для сплати ЄСВ з 2 липня 2018 р. не змінилися.

Перехідний період, коли залишаються активними для зарахування податків і зборів два комплекти рахунків, запроваджено для зручності платників та з метою уникнення втрат бюджету. Його встановлено лише до 10 вересня 2018 р., розповіла посадовець.

Радимо платникам не слід зловживати можливістю помилитися з рахунком, адже по завершенню перехідного періоду така неуважність матиме «податкові наслідки» - пеню та штрафні санкції.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: рахунки для сплати податків, податкова чернівці

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