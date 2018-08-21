Центральний палац культури запрошує на день відкритих дверей 2 09 2018

- 21.08.2018 09:16
Центральний палац культури запрошує на день відкритих дверей 2 09 2018

Як повідомили в прес-службі Чернівецьекої міської ради, Центральний палац культури в Чернівцях проводитиме 2 вересня день відкритих дверей.

Так, 2 вересня з 10:00 до 14:00 у дітей та їхніх батьків є можливість ознайомитись з клубами, гуртками, студіями та аматорськими колективами, та записати туди своїх дітей.

Під час проведення дня відкритих дверей проводитимуться майстер-класи з образотворчого та прикладного мистецтва, з бальних танців. На Театральній площі відбудеться також святкове дійство - об 11:00 там розпочнеться концерт за участі гуртків, клубів та студій Палацу культури.

Свої навики та вміння продемонструє зразковий аматорський ансамбль танцю "Весна", зразкова аматорська циркова студія "Капітошка", народний аматорський колектив сучасного танцю "Алегро", народний аматорський колектив спортивного бального танцю "Промінь", студія народного танцю, підготовча циркова група, вокальна студія "Шарм", музична студія з гри на гітарі та фортепіано, гурток бального танцю "Хоббі-клас", дитяча театральна студія "Бу-бу-бу". Також для гостей будуть представлені групи з оздоровчої аеробіки, оразотворчого та прикладного мистецтва, групи з вивчення іноземних мов.

Окрім того, в палаці культури є можливість записати дитину до групи підготовки до школи або до групи з виправлення дефектів мови.

Платинова Буковина, Чернівці

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