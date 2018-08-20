



В Україні цього року зарахували понад 448 тисяч першокласників - 20.08.2018 16:50

В Міністерстві освіти та науки України повідомляють, що за новими стандартами освіти у новому навчальному році 2018-2019 будуть вчитись понад 448 тисяч учнів.

Саме таку кількістть зачислених до перших класів дітей озвучили в загальному місцеві органи самоврядування. З загальної кількості 32,3%, або 145 024 дітей зараховано у перші класи в сільській місцевості. Відзначимо, що минулого навчального року до українських шкіл було зараховано 408 тисяч першокласників.

Цього року школи самостійно вирішують дату проведення святкової лінійки Першого дзвоника - 1 вересня, що припадає на суботу, або в понеділок, 3 вересня. В МОН нагадали, що школи самостійно вирішують тривалість навчального тижня, канікул, структуру навчального року та інші форми організації навчального процесу в межах часу, що встановлений навчальною програмою.

Нагадаємо, що реформа шкільної освіти в Україні стартує з 2018-2019 навчального року. В попередньому році новий освітній стандарт для початкових класів був запущений в якості пілотного проекту у 100 школах. Понад 22 тисячі вчителів початкової школи пройшли перепідготовку в рамках реморми з початку 2018 року. Ці вчителі з початку новго навчальногор оку будуть вести перші класи. На закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп'ютерного обладнання уряд виділив майже 1 мільярд гривень. Кошти було виділено місцвеим органам самоврядування в рамках субвенції на базі співфінансування. Тобто, школи у містал обасного значення отримали кошти 70/30, для шкіль в районах та ОТГ кошти виділялись за схемою 90/10, та для шкіл в гірській місцевості та на лінії зіткнення розподіл коштів становив 95/5.

Платинова Буковина

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