В Греції офіційно завершена фінансова криза

- 20.08.2018 15:56
В Греції офіційно завершена фінансова криза

В Греції 20 серпня офіційно було завершено третю трирічну програму Європейського стабілізаційного фонду. В офіціному повідомленні фонду відзначається, що наслідки фінансової кризи Греція змогла подолати за допомогою даної програми.

В ESM зазначили, що Греція отримала безпрецендентну фінансову підтримку на вкрай вигідних умовах. Це в заггальному допомогло модернізувати економіку країни та відновити довіру з боку інвесторів. Відзначимо, що протягом трьох років Греція отримала від фонду 61,9 мільярдів євро.

Таким чином, вперше за вісім років Греція має право самостійно позичати кошти на фінансових ринках.

Раніше в Єврокомісії також повідомляли про завершення фінансової кризи у Греції, через яку на єдину європейську валюту - євро - чинився сильний тиск, що ставив її існування під загрозу. Одже, Греція виходить на фінансові ринки вже цього серпня самостійно, вперше з 2010 року.

У зв'язку з цим рейтинг Греції, згідно прогнозу агентства Fitch , було підвищено до ВВ-, і прогноз змінено на "стабільний". Водоночас, рейтинги Греції все ще нижче інвестиційних класів на три щабелі.

МВФ та ЄС як найбільші кредитори досі не лишають країну без уваги. Греція отримала близько 300 мільярдів євро в рамках стабілізаційних кредитів, які врешті решт прийдеться віддавати. На розрахунок за цими кредитами піде від 25 до 50 років, тобто, розраховуватись країна буде за часів одного або навіть двох поколінь жителів.

Платинова Буковина

Ключові слова: фінансова криза греція, греція міжнародні борги

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