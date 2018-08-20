Міжнародна авіація проведе перевірку територій КНДР- 20.08.2018 15:22
Представники Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) отримають доступ до перевірки об'єктів у КНДР з повітря. Дозівл на проведення перевірок надали у Пхеньяні, як підтвердили представники ICAO в Монреалі.
Перевірки проводитимуться для отримання гарантій, що міжнародне авіасполучння убезпечене від проведення ракетних навчань, оскільки перельоти на мають пролягати над територіями ракетних полігонів Північної Кореї.
Зазначимо, що в травні 2018 року під час візиту інспекторів з Монреалю, офіційний представник Північнокорейської адміністрації ICAO повідомив, що такі гарантії надаються.
Нагадаємо, демонтаж об'єктів на полігоні ракетно-космічного комплексу Сохе було розпочато у липні поточного року. Даний комплекс використовувався для розробки двигунів для балістичних ракет.
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