Особливості пенсійної реформи в Україні

- 20.08.2018 13:10
Особливості пенсійної реформи в Україні

Поступові зміни пенсійної системи протягом наступних 10 років описані в законі України №2148-VIII від 03.10.2017 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій». Вимоги до страхового стажу збільшились, що означає нові правила виходу на пенсію для українських громадян.

Так, межа у 60 років лишається формальним віком виоду на пенсію для українців, однак, тепер до струдовго стажу є підвищені вимоги. За умов регулярних внесків та наявності 25-річного трудового стажу є можливість вийти на пенсію при досягненні пенсійного віку. Щороку вимоги до необхідного страхового стажу будуть зростати на 12 місяців. таким чином, для виходу на пенсію у 2028 році необхідно буде мати стаж у 35 років. Якщо на момент 60-річчя людина не має стільки стажу, вихід на пенсію буде можливий у 63 роки. Менше 15 років стажу до 65 років можуть взагалі позбавити людину можливості отримувати пенсію. В такому випадку людині призначається соціальна допомога, що вираховується на базі даних про рівень доходу родини пенсіонера.

В період с 1 січня 2018 року до 31 грудня 2020 року українським громадянам пропонується тимчасова державна соціальна допомога. Її можуть отримати непрацюючі особи, що досягли пенсійного віку, за умов наявності страхового стажу не менш, ніж 15 років, які водночас не отримали право на пенсійні виплати. До тих пір, поки не буде набуте право на отримання пенсії за віком (яка складатиме прожитковий мінімум для людей, що втратили трудоспроможність), буде забезпечуватись ця державна допомога.

Згідно пенсійної реформи, для жінок буде можливість виходу на пенсію до 60 років. 60-річний вік виходу на пенсії буде досягнутий лише до 2021 року.

Окрім того, нагадаємо, що окрім записів у трудоій книжці, до страхового стажу українців будуть враховуватись такі періоди, як проходження військової служби (включно до 31.12.2017 року), відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами (включно у період з 1.01.2004 по 30.06.2013), навчання за рахунок бюджету у вишах, також навчання в докторантурі та аспірантурі (включно з 1.01.2004 до 31.12.2017). З 1.01.2004 року також у стаж додається відпустка по догляду за дитиною до 6 років (до момента сплати страхових внесків за жінок, що знаходяться у відпустці по догляду за дітьми, по досягненнбю ними трирічного віку.

Підприємці-спрощенці також отримають до пенсійного стажу додаткові роки - при сплаті ЄСВ з 1 липня 2000 року до 31 грудня 2017 року включно, а також за підтвердженя довідки про реєстрацію підприємця з 1 січня 1998 року до 30 липня 2000 року включно.

Якщо страхового стажу недостатньо, можна "придбати" не вистачаючі роки. Вартість одного року може скласти 16896 гривень. Окрім того, при досягненні пенсійного віку людина може відтермінувати вихід на пенсію і доробити невитачаючі роки, продовжуючи трудову діяльність.

Платинова Буковина

Ключові слова: пенсійний вік україна, пенсійна реформа україна

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