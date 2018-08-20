В Чернівецькому аеропорту запрацює нова світлосигнальна система

- 20.08.2018 09:38
В Чернівецькому аеропорту запрацює нова світлосигнальна система

Нову світлосигнальну систему міжнародного аеропорту Чернівці от-от введуть в експлуатацію - роботи знаходяться на фінальній стадії. Як повідомляється, ждана система не функціонувала з 2012 року.

Наразі є необхідність у проведенні технічної експертизи для підтвердження усунення усіх недоліків, які було зафіксовано під час попередньої експертизи, а також тих, що було виявлено після старту програмного забезпечення.

Згідно з повідомленням директора аеропорту Бориса Морського, експертизу здійснюють спеціалісти Національного авіаційного університету - експерити державної авіаційної служби. Після того, як даний етап буде пройдений, аеропорт отримає всю необхідну документацію, і світлосигнальна система буде введена в експлуатацію.

Відзначимо, що з міського бюджету Чернівців було виділено 6 мільйонів гривень на відновлення світлосигнальної системи, і кошти було виділено у 2017 році. На момент придбання вартість системи становила 13 мільйонів гривень.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: аеропорт чернівці, світлосигнальна система аеропорту чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Україні цього року зарахували понад 448 тисяч першокласників В Міністерстві освіти та науки України повідомляють, що за новими стандартами освіти у новому навчальному році
- 20.08.2018 16:50
Наливайченко підтвердив намір балотуватись у президенти Заяву про бажання брати участь у президентських виборах в Україні оприлюднив колишній очільник
- 20.08.2018 16:12
В Греції офіційно завершена фінансова криза В Греції 20 серпня офіційно було завершено третю трирічну програму Європейського стабілізаційного фонду
- 20.08.2018 15:56
Міжнародна авіація проведе перевірку територій КНДР Представники Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) отримають доступ до перевірки об'єктів
- 20.08.2018 15:22
В Чернівцях на об'їзній - затор через дорожню розмітку Від об'їзної дороги в районі Гравітону в Чернівцях утворилась черга з автомобілів.
- 20.08.2018 14:23
Тарасенко: Гриценко не здатний щсь змінити в Україні Керівник української партії "Правий сектор" Андрій Тарасенко відзначає, що Анатолій Гриценко, який планує балотуватись
- 20.08.2018 13:54
В США в лікарні одночасно завагітніли 16 медсестер В штаті Аризона, США, в одній з місцевих лікарень одночасно 16 медсестер реанімації виявились вагітними.
- 20.08.2018 13:45
Особливості пенсійної реформи в Україні Поступові зміни пенсійної системи протягом наступних 10 років описані в законі України №2148-VIII від 03.10.2017 року
- 20.08.2018 13:10
Марсоход Opportunity в NASA визнали втраченим Спеціалисти NASA оголосили марсоход Opportunity "загубленим до найкращих часів".
- 20.08.2018 11:59
Буковинець Тесленко в черговий раз подолав суперника в рингу 26-річний боксер з Чернівців Олександр Тесленко завоював свою 14-ту перемогу, подолавши в рингу
- 20.08.2018 11:23

Всі новини