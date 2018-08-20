



В Чернівецькому аеропорту запрацює нова світлосигнальна система - 20.08.2018 09:38

Нову світлосигнальну систему міжнародного аеропорту Чернівці от-от введуть в експлуатацію - роботи знаходяться на фінальній стадії. Як повідомляється, ждана система не функціонувала з 2012 року.

Наразі є необхідність у проведенні технічної експертизи для підтвердження усунення усіх недоліків, які було зафіксовано під час попередньої експертизи, а також тих, що було виявлено після старту програмного забезпечення.

Згідно з повідомленням директора аеропорту Бориса Морського, експертизу здійснюють спеціалісти Національного авіаційного університету - експерити державної авіаційної служби. Після того, як даний етап буде пройдений, аеропорт отримає всю необхідну документацію, і світлосигнальна система буде введена в експлуатацію.

Відзначимо, що з міського бюджету Чернівців було виділено 6 мільйонів гривень на відновлення світлосигнальної системи, і кошти було виділено у 2017 році. На момент придбання вартість системи становила 13 мільйонів гривень.

Платинова Буковина, Чернівці

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