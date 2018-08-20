Які інфопослуги можна отримати в контакт-центрі ДФС

- 20.08.2018 09:14
Які інфопослуги можна отримати в контакт-центрі ДФС

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що Контакт-центром ДФС надаються фізичним та юридичним особам інформаційно-довідкові послуги з питань оподаткування, митної справи, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, а також щодо роботи Акредитованого центру сертифікації ключів ІДД ДФС.

Суб’єкти господарювання можуть отримати інформаційно-довідкові послуги у режимі оn–line, зателефонувавши до Контакт-центру ДФС за номером телефону: 0 800 501 007. Дзвінки безкоштовні зі стаціонарних телефонів, з мобільних телефонів - за тарифами операторів мобільного зв’язку.

Крім того, можна надіслати запитання/повідомлення на електронну адресу idd@sfs.gov.ua

Інформаційно-довідкові послуги надаються з 8:00 до 20:00 (крім суботи та неділі).

Громадяни, які перебувають за межами України, мають можливість зателефонувати до Контакт-центру зі стаціонарного або мобільного телефону за номером: +380 44 454 16 13.

При цьому, необхідно враховувати технічні можливості Інформаційно-телекомунікаційної системи ІДД ДФС, а саме, загальний розмір електронного листа повинен бути не більше ніж 976 КБ, або 1 млн символів (з урахуванням об’єму тексту, малюнків, прикріплених файлів тощо).

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: контакт центр дфс, податкова чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Україні цього року зарахували понад 448 тисяч першокласників В Міністерстві освіти та науки України повідомляють, що за новими стандартами освіти у новому навчальному році
- 20.08.2018 16:50
Наливайченко підтвердив намір балотуватись у президенти Заяву про бажання брати участь у президентських виборах в Україні оприлюднив колишній очільник
- 20.08.2018 16:12
В Греції офіційно завершена фінансова криза В Греції 20 серпня офіційно було завершено третю трирічну програму Європейського стабілізаційного фонду
- 20.08.2018 15:56
Міжнародна авіація проведе перевірку територій КНДР Представники Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) отримають доступ до перевірки об'єктів
- 20.08.2018 15:22
В Чернівцях на об'їзній - затор через дорожню розмітку Від об'їзної дороги в районі Гравітону в Чернівцях утворилась черга з автомобілів.
- 20.08.2018 14:23
Тарасенко: Гриценко не здатний щсь змінити в Україні Керівник української партії "Правий сектор" Андрій Тарасенко відзначає, що Анатолій Гриценко, який планує балотуватись
- 20.08.2018 13:54
В США в лікарні одночасно завагітніли 16 медсестер В штаті Аризона, США, в одній з місцевих лікарень одночасно 16 медсестер реанімації виявились вагітними.
- 20.08.2018 13:45
Особливості пенсійної реформи в Україні Поступові зміни пенсійної системи протягом наступних 10 років описані в законі України №2148-VIII від 03.10.2017 року
- 20.08.2018 13:10
Марсоход Opportunity в NASA визнали втраченим Спеціалисти NASA оголосили марсоход Opportunity "загубленим до найкращих часів".
- 20.08.2018 11:59
Буковинець Тесленко в черговий раз подолав суперника в рингу 26-річний боксер з Чернівців Олександр Тесленко завоював свою 14-ту перемогу, подолавши в рингу
- 20.08.2018 11:23

Всі новини