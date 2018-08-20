



Які інфопослуги можна отримати в контакт-центрі ДФС - 20.08.2018 09:14

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що Контакт-центром ДФС надаються фізичним та юридичним особам інформаційно-довідкові послуги з питань оподаткування, митної справи, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, а також щодо роботи Акредитованого центру сертифікації ключів ІДД ДФС.

Суб’єкти господарювання можуть отримати інформаційно-довідкові послуги у режимі оn–line, зателефонувавши до Контакт-центру ДФС за номером телефону: 0 800 501 007. Дзвінки безкоштовні зі стаціонарних телефонів, з мобільних телефонів - за тарифами операторів мобільного зв’язку.

Крім того, можна надіслати запитання/повідомлення на електронну адресу idd@sfs.gov.ua

Інформаційно-довідкові послуги надаються з 8:00 до 20:00 (крім суботи та неділі).

Громадяни, які перебувають за межами України, мають можливість зателефонувати до Контакт-центру зі стаціонарного або мобільного телефону за номером: +380 44 454 16 13.

При цьому, необхідно враховувати технічні можливості Інформаційно-телекомунікаційної системи ІДД ДФС, а саме, загальний розмір електронного листа повинен бути не більше ніж 976 КБ, або 1 млн символів (з урахуванням об’єму тексту, малюнків, прикріплених файлів тощо).

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини