



Максим Бурбак розповів правду про Василя Козака - 17.08.2018 18:54

Серпень 2018 року.

І знову Сокирянський район. А точніше невгамовні апетити одного з його очільників та запобігливе потакання йому місцевої челяді, бо інакше місцевих чиновників, котрі всіляко потурають забаганкам місцевого князька, не назвеш.

Те, що Василь Козак не гребує ніякими методами, щоб залишити за собою вплив у районі та використовує для цього усі можливі та не можливі засоби і ресурси, давно не новина ні для кого в області.

Проте, зараз ницість цих засобів зашкалила. Цього разу жертвами політичних ігрищ Василя Козака стали люди з серйозними захворюваннями, які за станом здоров’я потребують постійної медичної допомоги. Передусім це: онкохворі, хворі на цукровий діабет, а також діти з інвалідністю. У Сокирянській центральній районній лікарні цим категоріям громадян відмовляють у пільгових рецептах на придбання критично важливих для них препаратів і відправляють їх за медичною допомогою… до міської ради Сокирянської ОТГ.

Мовляв, ви мешканці ОТГ – там нехай вам і рецепти видають, і лікують.

Така позиція керівництва Сокирянської ЦРЛ, диктована одіозним районним очільником є дуже підступною, з огляду на те, з яким запеклим завзяттям ними у 2016 році чинився опір створенню центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги для мешканців Сокирянської ОТГ.

До того ж, треба зауважити, що і в 2016, і 2017, і впродовж першого півріччя 2018 рр. Сокирянська ОТГ своєчасно і у повному обсязі перераховувала районній раді усю медичну субвенцію, отриману з державного бюджету. Зараз фінансування потреб ЦПМСД, в тому числі і на пільгові рецепти, здійснюється Національною службою здоров’я. Більше того, у міськраді розуміють, що потреби великі і бюджетних коштів може не вистачати, тому періодично рішенням сесії міськради ОТГ виділяють додаткові кошти. Зокрема в травні цього року було виділено кошти для забезпечення медикаментами пільгових категорій населення. А в липні, за рахунок перевиконання бюджету, було виділено 20% від перевиконання - на забезпечення медикаментами онкохворих та дітей з інвалідністю.

Прикро, що керівництво Сокирянської ЦРЛ, яка є у комунальній власності Сокирянської райради, пішло на поводу в очільника цієї ради, який в своєму бажанні дискредитувати реформу децентралізації не гребує поставити під загрозу не тільки здоров’я, але й життя людей. Йому я не дивуюсь. Як не дивуюсь і голові Сокирянської РДА Бескупському, за мовчазного споглядання якого, це все відбувається. Але дивуюсь лікарям, які, порушуючи елементарні норми лікарської етики, відмовляють онкохворим у знеболювальних медикаментах.

Звернувся до голови ОДА, з тим щоби він терміново втрутився у ситуацію та оперативно вжив заходів для відновлення безперебійного забезпечення медикаментами за пільговими рецептами мешканців Сокирянської ОТГ, надав принципову оцінку діям посадових осіб, причетних до порушеннях прав хворих. Проте, передчуваю, що відповідь буде як завжди: «ні в сих, ні в тих». Тому свої депутатські звернення спрямую до в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун. Якщо ситуація із забезпеченням медикаментами пільгових категорій населення Сокирянським ЦПМСД не буде виправлена, то одним з перших моїх депутатських запитів на першому пленарному засіданні ВРУ буде запит щодо вжиття невідкладних заходів до посадових осіб, які причетні до зриву урядових реформ у Сокирянському районі, зокрема і медичної.

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