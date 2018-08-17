



Ремені безпеки в автобусах стануть обов’язковими з 2021 року - 17.08.2018 17:45

Заборона на перевезення пасажирів без ременів безпеки (окрім громадського транспорту) діятиме в Україні з 1 січня 2021 року. За такою заявою виступив сьогодня голова Міністерства інфраструктури України Володимир Омелян.

За словами очільника відомства, було проведено аналіз ДТП за участі пасажирських автобусів. Як показали дані, автобуси, що були переобладнані з вантажних на пасажирські, несуть найбільшу небезпеку для здоров’я та життя пасажирів. Також найбільш небезпечні ті автобуси для пасажирських перевезень, де немає ременів безпеки. Здебільшого на 12-16й годині роботи водія через зниження гостроти зору, швидкості реакції тощо і трапляється найбільша частина дорожніх пригод. Через це в Міністерстві інфраструктури було вирішено розробити проект постанови уряду стосовно внесення змін у "Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту".

Згідно з новими правилами, з 1 січня 2019 року заброняється використання трансполртних засобів без тахографа, де кількість місць для сидіння перевищує дев’ять (разом із водійським місцем).

Використання автобусів, переобладнаних на пасажирські з вантажних транспортних засобів, забороняється для виконування пасажирських перевезень, починаючи з 1 січня 2020 року.

Вже з 1 січня 2021 року буде заборонене використання для пасажирських перевезень транспортних засобів без ременів безпеки для пасажирів. Виключенням є лише транспорт для пасажирських перевезень за міськими маршрутами.

За словами міністра інфраструкрутри, поетапні зміни в правилах надання послуг з пасажирських перевезень знизять навантаження на перевізників та дозволять їм поступово замінити автобуси на міжміських та інших маршрутах дального слідування на більш безпечний та комфортний для пасажирів транспорт.

Платинова Буковина

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