Дві туристки в Римі побились через місце для селфі

- 17.08.2018 17:16
Дві туристки в Римі побились через місце для селфі

Для туристів не є проблемою зробити фото видатних місць, коли ти знаходишся на відпочинку. Проте справжньою проблемою можуть стати інші туристи, які не дозволяють цього зробити.

Цікавий випадок стався нещодавно у Римі біля популярної серед туристів пам’ятки - фонтану Треві. Двоє туристок - 19 дівчина з Нідерландів та 44-річна американка не змогли поділити місце, яке їм обом здалося дуже вдалим для селфі. Спочатку жінки почали сваритись на словах, після чого вдались до більш рішучих дій, влаштувавши бійку з кулаками. Жінки наносили одна одній удари, хапались за волосся та штурхали одна одну. Потасовка перейшла на інший рівень після того, як за кожну з них почали вступатись їх родичі.

В один момент порушниць помітили полісмени, які поклали край бійці, в якій брали участь вже восьмеро осіб, в тому числі сестра голандки та донька американки. На деякий час полісменам вдалось заспокоїти туристок, однак, як тільки вони відійшли, конфлікт розгорівся із новою силою, причому, настільки, що заспокоїти порушників вдалось лише за допомогою двох додаткових поліцейських патрулів.

Всіх порушників громадського порядку врешті-решт доставили до поліцейського відділку та висунули обвинувачення. Жодний не повідомив про отримання серйозних тілесних ушкоджень - всі відбулись лише синцями а легкими забоями.

Керівництво Риму раніше повідомляло, що в місті планується організувати туристичні екскурсії та маршрути, аби туристи не зупинялись під час оглядання фонтану Треві. Справа в тому, що гості з-за кордону дуже часто поводять себе не найкращим чином біля пам’ятки - залазять на скульптури, лізуть у воду з ногами, їдять біля фонтану, залишаючи сміття, а тепер ще й сваряться та б’ються.

Платинова Буковина

Ключові слова: фонтан треві в римі, бійка туристів біля фонтану треві

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