В Німеччині заговорили про відставку Меркель

- 17.08.2018 16:54
В Німеччині заговорили про відставку Меркель

Ультраправі сили в Німеччині не схвалюють міграційну політику канцлера ФРН Ангели Меркель. У зв’язку з цим на акції протесту ультраправих лунали заклики до Меркель стосовно її відставки.

Після канікул та виходу на роботу, Меркель вируила в Дрезден, де останнім часом дуже активні антиміграційні настрої. На вулиці міста вийшли декілька сотень активістів, що висловили свою думку, розбіжну з політикою канцлера стосовно мігрантів. Організаторами акції протесту виступив антимігрантський рух PEGIDA. Приблизні підрахунки свідчать про те, що на вулиці Дрездену вийшли від 600 до 800 активістів.

Активісти називали Меркель ворогом народу, вигукували їй "Загубись!", закликали відправити канцлера разом з усіма її друзями до Африки.

Незважаючи на це, Ангела Меркель була незворушна, вона відвідала парламент Дрездена та виступила з коротким оголошенням. За її словами, в країні склалась складна ситуація, і далеко не всі проблеми є вирішеними. Проте канцлер зазначила, що наразі обстановка змінилась, і не можна допустити повторення подій 2015 року.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: відставка меркель, міграційна політика фрн, меркель стосовно міграції

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