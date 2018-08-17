Саакашвілі оголосив наміри повернутись в Україну

- 17.08.2018 16:43
Саакашвілі оголосив наміри повернутись в Україну

Екс-президент Грузії і колишній губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі має намір повернутися в Україну. Свої плани він має намір здійснити після того, як закінчаться повноваження чинного президента України Петра Порошенка.

Саакашвілі заявив, що в його відношенні було порушено все, що можна - було сфальсифіковано його анкета і підпис, були залякані свідки і судді.

Окрім того, політики зазначив, що його партія "Рух нових сил" візьме участь в майбутніх виборах до Верховної Ради України, які відбудуться в 2019 році.

Варто зазначити, що Михайло Саакашвілі отримав українське громадянство, якого він був позбавлений в липні 2017 року рішення президента України Петра Порошенка. На момент даного рішення Саакашвілі перебував за кордоном. Глава ГПУ Юрій Луценко зазначив, що Саакашвілі було відмовлено в наданні статусу біженця Державною міграційною службою, в зв'язку з чим його депортація або екстрадиція могли б стати неможливими, так як відсутні будь-які спеціальні обставини. На це політик зазначив, що офіційної відмови від ГМС він не отримав.

12 лютого 2018 року Михайла Саакашвілі був затриманий і депортований.

 

Раніше він також подавав судовий позов стосовно відновлення громадянства, однак, в цьому йому було відмовлено.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: повернення саакашвілі в україну, міхеїл саакашвілі

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