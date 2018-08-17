



26 серпня в Чернівцях - сімейний фестиваль - 17.08.2018 16:06

Сімейний фестиваль "Діти - наші квіти" вібдбудеться в Чернівцях цього місяця.

Як повідомляють в прес-службі Чернівецької міської ради, святкові заходи заплановані на 26 серпня.

Всіх охочих взяти участь у фестивалі запрошують до Центральтного парку культури та відпочинку. Захід відбуватиметься на сцені парку біля фонтану. Запрошуються до участі родоини з дітьми. Початок фестивалю ознаменується ходою учасників у спеціальних костюмах, які мають символізувати ту чи іншу квітку.

Для гостей та учасників сімейного фестивалю організатори готують цікаві конкурси та ігри, майстер-класи, а також святковий концерт на завершення фестивалю.

Платинова Буковина, Чернівці

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