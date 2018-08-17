



Зовмисник незаконно прошивав телевізійні приставки - 17.08.2018 15:07

За допомогою спеціальних програм зловмисник вносив зміни в налаштування смарт-приставок. Це дозволяло їх власникам безкоштовно переглядати більше тисячі платних телеканалів. Попередньо, сума завданих збитків сягає декількох мільйонів гривень.

Працівники відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області Департаменту кіберполіції спільно з працівниками Садгірського відділення поліції, під процесуальним керівництвом Чернівецької місцевої прокуратури, викрили жителя обласного центру у порушенні авторських прав відомих українських телеканалів.

Працівники кіберполіції встановили: зловмисник продавав смарт-приставки, через які проводилась ретрансляція українських телеканалів без ліцензійної угоди. Збут приставок відбувався через оголошення в мережі Інтернет, а їх вартість коливалась від 2 до 5 тисяч гривень за одиницю. Перед збутом зловмисник попередньо адаптував приставки до української мережі Інтернет. Також чоловік встановлював і налаштовував програми, які надавали доступ більш, ніж до тисячі телеканалів. Після проведення таких дій користувачам не потрібно було сплачувати обов’язкові платежі за перегляд телеканалів.

Незаконна діяльність тривала декілька років і поширювалася на всю територію України. Для відправки смарт-приставок в інші міста зловмисник використовував можливості поштових сервісів. Такі дії завдавали істотних збитків власникам авторських прав.

Поліцейські провели низку слідчо-розшукових дій та встановили всю схему злочину, а також місця зберігання доказів. Під час обшуків правоохоронці вилучили більше 100 смарт-приставок, комп’ютерну техніку, цифрові та паперові носії інформації, а також грошові кошти в загальній сумі понад 600 тисяч гривень, здобутих злочинним шляхом. Вилучену техніку направлено до експертних установ для проведення усіх необхідних досліджень.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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