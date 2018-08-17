



В серпні Місяць наблизиться до чотирьох планет - 17.08.2018 14:55

В серпні цього року в Україні можна буде побачити унікальне астрономічне явище. На території України будуть гарні умови для спостереженням за зближенням Місяця з чотирма планетами Сонячної системи.

Так званий "танок планет" можна буде побачити на всій території україни, однак, найкраще буде видно це явище в південних регіонах.

Власне, збиження Місяця із Сатурном відбудеться 21 серпня, 23 серпня супутник Землі наблизиться до Марсу, 27 серпня відбудеться зближення з Нептуном, і наприкінець місяця - 31 серпня, вдбудеться зближення Місяця з Ураном.

Найкраще буде спостерігати за явищем за годину після заходу Сонця, однак, оптимальним умовам для спостережень має сприяти ясна та безхмарна погода.

Що стосується цього явища, то зближення Місяця з планетами означає проходження супутника поряд із іншим об’єктом на небесній сфері. Майже з усіма планетами Соняної систем, за виключенням Меркурія, Місяць пройде поряд, однак, побачити з території України можна буде зближення лише з чотирма.

Платинова Буковина

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