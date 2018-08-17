



Відома дата першого засідання про відновлення Каспрука - 17.08.2018 14:41

Перше засідання суду стосовно оскарження Олексієм Каспруком відсторонення від виконання обов’язків мера міста відбудеться 14 вересня.

Про це повідомила громадська активістка Марія Філіпчук на своїй сторінці у соцмережі Facebook. За її повідомленням, перше засідання розпочнеться в приміденні Чернівецького окружного адміністративного суду о 10:00 14 вересня.

Як стало відомо, захищатиме Каспрука у суді буде адвокат Марія Поляк. Вестиме засідання суду суддя Олег Боднарюк.

Нагадаємо, що свою відставку Олексій Каспрук вважає незаконною, і відповідний позов до суду він подав 14 серпня. Таємне голосування про відставку мера міста відбулось 26 липня. Рішення було приняте 29-ма голосами депутатів Чернівецької міськради. На сьогоднішній день обов’язки мера міста виконує секретар міськради Василь Продан.

Платинова Буковина, Чернівці

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