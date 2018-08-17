



Лікування панічних атак в Чернівцях - 17.08.2018 13:14

Панічні атаки Чернівці - це раптова сильна тривога у відповідь на події, які не є катастрофічними, або взагалі без будь-якої видимої причини. Панічні атаки повторюються - тоді кажуть про панічному розладі.

При панічній атаці людина відчуває неминучу загрозу для життя чи здоров'я. Супроводжують паніку соматичні симптоми: сильне серцебиття, пітливість, задуха, шум у вухах. Поведінка людини спрямоване на позбавлення від загрози: вона стрімко покидає місце, де почалася панічна атака, шукає допомоги, приймає ліки.

За допомогою мене, кваліфікованого психолога Вікторіі Шудель, ми з клієнтом під час консультації зможемо виявити приховані причини, які призводять до розвитку паніки і розробити антистресові способи мислення і поведінки.

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Не витрачайте час! Я багато працюю з людьми та бачу, які наслідки має те, що людина місяцями не звертається до фахівців!

Людина, яка пережила панічну атаку, боїться її повторення («страх страху»), турбується з приводу її причин і наслідків.

Панічні атаки слід відрізняти від раптово виникаючих тривожних станів органічної природи. Ці стани пов'язані зі структурними порушеннями в нервовій системі - при епілепсії - або обумовлені гормональними порушеннями - при пухлини надниркових залоз, що призводить до масивного викиду в кров адреналіну. Виникнення панічних атак не обумовлено дією біологічно активних речовин або соматичними захворюваннями: аритмія, тиреотоксикоз, гіпертонічний криз, ішемічна хвороба серця.

Діагностикою та підбором лікування повинен займатися фахівець - психіатр, - психолог, психотерапвт, .

Причини і механізми розвитку панічних атак. Панічні атаки - це функціональні порушення, обумовлені дією психотравмуючих чинників.

Нормальний рівень тривоги необхідний людині, щоб не потрапляти в небезпечні для життя і самооцінці ситуації. Однак у людей зі схильністю до панічних атак тривожність виростає до катастрофічного рівня через прихованих переконань у своїй безпорадності і переоцінки стресової події.

Схильність до панічних атак може бути вродженою, але в значній мірі визначається особливостями психічного розвитку в сімейному і соціальному середовищі. Схильна до патологічної тривоги людина потрапляє в неприємні ситуації (які стосуються, наприклад, відносин з іншими) і після цього починає відчувати себе безпорадним, слабким, вразливим. Звернутися за підтримкою таким людям складно через сильний сорому, пов'язаного з визнанням своєї слабкості.

Завдяки психотерапії в кабінеті у психолога клієнти з панічними атаками вчаться контролювати паніку.

Неправильні інтерпретації панічних атак - серйозна проблема в наданні допомоги. Серйозна проблема при панічних атаках - це неправильне розуміння їх причин. Це призводить до неправильної лікарської тактики і неефективності лікування.

Серед найбільш частих неправильних інтерпретацій виділяють наступні:

Соматоцентровані інтерпретації - пошук причин, які пов'язані з хворобою тіла. Сильне серцебиття або прискорений пульс, неприємні відчуття в лівій половині грудної клітини трактуються як інфаркт міокарда або стенокардія; запаморочення, оніміння або поколювання в кінцівках - як ознаки інсульту. В результаті людина з панічними атаками шукає допомоги у терапевтів, неврологів або займається самолікуванням, затягуючи одужання. Страх смерті змушує людину (а також людей, які знаходяться поруч) діяти імпульсивно і необдумано.

«Містичні» інтерпретації - тлумачення симптомів панічної атаки через «пристріту», «псування». В результаті людина звертається за допомогою до шаманів, знахарів і позбавляє себе можливості швидко одужати.

Через вищеописаних інтерпретацій людина з панічними атаками не отримує кваліфікованої допомоги. Хвороба набуває хронічного перебігу, симптоми утяжеляются, в ряді випадків призводить до психічної інвалідності. При відсутності допомоги або при некваліфікованої допомоги панічні розлади ускладнюються безсонням, генералізованої тривогою, депресією. Людина знаходить розраду в алкоголі та інших психоактивних речовин, впадає в залежність. Пацієнти бояться виходити з дому, спілкуватися з людьми, що призводить до соціальної ізоляції і самотності. Лікування панічних атак онлайн Київ. Львів. Чернівці

Я, психолог Вікторія Шудель, володію техніками, за допомогою застосування яких, панічні атаки добре піддаються терапії.

Лікування панічних атак.

Згідно сучасним підходам при панічному розладі застосовують психотерапію або поєднання психотерапії та фармакотерапії (ліки прихначає психіатр!). Призначають анксіолитики (регулятори тривоги) і деякі антидепресанти. Патогенетичним, тобто впливає на механізм розвитку хвороби, засобом є саме психотерапія.

Допомога включає такі напрямки, які дозволять домогтися ефективного і стійкого результату:

індивідуальна психотерапія;

групова психотерапія;



Індивідуальна психотерапія допоможе клієнту:

Навчитися керувати панічною атакою - зменшувати тяжкість симптомів або припиняти її зовсім. Позбутися від неправильних установок, які позбавляють людину можливості впоратися з панікою. Навчитися виявляти тривожні думки, усувати їх і тим самим запобігати появі повторної панічної атаки.

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