



Що входитиме в бебі-бокс до народження дитини - 17.08.2018 14:11

Починаючи з 1 вересня 2018 року, при народженні дитини українським сім'ям будуть видавати так званий бебі-бокс - коробку для новонароджених з 25 речами першої необхідності. Йдеться про одноразову допомогу на народження дитини, і з докладним списком назв предметів можна ознайомитися нижче.

Так, в бебі-бокс увійде набір підгузків, упаковка вологих серветок, три пелюшки, дві шапочки, боді для малюка з коротким і довгим рукавом, брючки-повзунки з носочками, окремо шкарпетки, костюмчікі- "чоловічки" з довгим рукавом і штанцями. Крім того, в наборі буде присутній два термомента - один для вимірювання температури тіла (електронний) і один для температури води, дитячі манікюрні ножиці, ковдри для дитини, матрац для колиски, брязкальце з екологічного пластику, прокладки для лактації, крем з ланоліном, рідке дитяче мило, махровий рушник з куточком для купання. Все це буде упаковано в коробку-люльку з щільного картону.

Крім того, в набір першочерговим одноразової допомоги крім вищевказаних речей також увійдуть інформаційні матеріали по догляду і вихованню малюка.

Видаватися такий пакет буде на кожну дитину, і його отримати зможе мати або батько дитини, родичі або патронатний вихователь малюка.

З державного бюджету на бебі-бокси планується виділити близько 2 мільярдів гривень.

Платинова Буковина

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