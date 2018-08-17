



Буковинець перевозив ліс за підробними документами - 17.08.2018 12:39

Працівники Глибоцького відділення поліції викрили порушника під час проведення комплексу оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Ліс». Правоохоронці арештували транспортний засіб і вантаж. Наразі проводяться слідчі дії.

Завантажений лісодеревиною «КАМАЗ» із напівпричепом поліціянти зупинили 16 серпня у селі Карапчів Глибоцького району. За кермом вантажівки перебував 38-річний житель Сторожинеччини. Під час перевірки документів на вантаж, правоохоронці помітили ознаки підробки.

Загалом, чоловік перевозив близько 19 кубометрів деревини: 18 колод дуба та 36 – смереки. За фактом виявленого порушення слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції продовжують здійснювати цільові заходи щодо дотримання законності перевезення продукції лісового господарства автомобільним транспортом. На стаціонарних постах та на маршрутах патрулювання проводиться перевірка дотримання водіями транспорту з лісодеревиною правил дорожнього руху та інших нормативно-правових документів у сфері перевезення вантажів. Також правоохоронці перевіряють місця ймовірної незаконної вирубки дерев.

Для більш ефективного виявлення та припинення злочинів у сфері заготівлі, переробки й реалізації деревини, поліція звертається до громадян з проханням повідомляти про відомі вам факти порушень за телефоном спецлінії «102».

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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