



Фищук: Каспрук має шанси на відновлення через суд - 17.08.2018 11:53

Як відзначив губернатор Чернівецької області Олександр Фищук, Олексій Каспрук має шанси на відновлення на посаді міського голови через суд. Проте цілком можливо, що депутати міськради спробують знову усунути Каспрука з посади.

Загалом, про обстановку в міській раді Чернівців Фищук повідомив, що схвалити дані події навряд чи зможе хтось у місті. На думку очільника обласної адміністрації, якщо йтиметься про вибори, Чернівцям необхідно провести як дострокові вибори мера, так і вибори депутатів міськради.

Фищук також нагадав, він направив до Верховної Ради України листа із проханням про призначення дострокових виборів в Чернівцях мера та депутатського корпусу. Також губернатор Буковини відзначив, що після того, як будуть проведені дострокові вибори міськради, певна частина теперішніх депутатів може потрапити до нового складу Верховної Ради. Нагадаємо, що чергові вибори до українського парламенту відбудуться восени 2019 року.

Нагадаємо, що 26 липня мера Чернівців Олексія Каспрука 29-ма голосами депутатів міськради було усунуто від посади. 14 серпня колишній очільник міста надав до суду матеріали для позову, оскільки вважає рішення про свою відставку незаконним, та боротиметься за поновлення через суд.

Платинова Буковина, Чернівці

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