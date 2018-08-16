



Нардепи Мосійчук та Шахов побились в прямому ефірі. Відео - 17.08.2018 11:11

В ефірі телеканалу "Прямий" 16 серпня вийшла передача "Разом" зі Світланою Орловською та Миколою Вереснем. Гостями ефіру стали народний депутат від Радикальної партії ОЛега Ляшка Ігор Мосічук та представник депутатської групи "Воля народу " Сергій Шахов.

Між депутатами виник конфлікт, який мало не переріс у бійку, однак, їх вчасно розборонила ведуча.

Власне, спочатку Шахов заявив, що Мосійчуку не варто відвідувати гей-паради. Це обурило опонента, і він підійшов до Шахова з вимогою про пробачення, пригрозивши, що з ним може статись те саме, що із Сергієм Лещенком. Після цього чиновники почали озвучувати в адресу одне одного образливі заяви. Після цього Шахов вдарив Мосійчука, від чого той впав. Піднявшись, "радикал" почав замахуватись на опонента з палицею.

Припинити конфлікт між депутатами спробувала ведуча Світлана Орловська, вимагаючи, аби чиновники припинили виясняти між собою стосунки.

Нагадаємо, що 10 серпня після ефіру на телеканалі NewsOne між Мосійчуком та депутатом від БПП Сергієм Лещенко відбулась бійка. Тоді конфлікт стався також через тему сексуальних відносин - тоді Лещенко заявляв про сексуальну орієнтацію очільнка Радикальної партії Олега Ляшка. Ігор Мосійчук тоді відзначим, що Лещенко є відвідувачем маршей рівності.

Платинова Буковина

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