



Заяви про участь у обміні подали 22 засуджених в Україні росіян - 17.08.2018 09:36

З проханням про обмін до президента РФ звенулись вже 22 росіянина, що знаходяться у в’язницях на території України. Як повідомляє омбудсмен ВР Людмила Денісова, вони просять обміняти їх на українців.

Водночас, російська сторона не поспішає з відповіддю.

Представники Денісової отримали ще 11 заяв від Руслана Гаджиєва, Євгена Мефедова, Олексія Шибаєва Мурата Джимієва, Валерія Гратова, Ольги Коваліс, Анатолія Бусигіна, Ігора Кімаковського, Василя Кусакіна, Сергія Єгорова та Павла Черних. Дипломатичною поштою ці заяви, разом із 11-ма попередніми, будуть направлені до адміністрації президента Росії.

За словами Людмили Денисової, Україна зацікавлена в проведенні обміну, і відповідні списки вже давно були подані до РФ. Листи стососно можливого обміну були направлені представнику РФ в Трьохсторонній контактній групі Борису Гризлову, а також уповноваженій РФ з прав людини Тетяні Москальковій, ще 5 липня. Однак дові відповіді не надходило.

Що стосується обміну, то заяви про це звучали вже давно. Ще 29 червня Денісова заявляла, що в обмін на 23 українців, які знаходяться у в’язницях РФ, Київ може передати російських в’язнів, засуджених за шпигунство, підготовку терактів та участь або посібництво у веденні бойових дій. Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко згодом відзначила наміри звільнити 36 засуджених в Україні росіян в обмін на українських політв’язнів.

Платинова Буковина

Всі новини