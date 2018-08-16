Омелян анонсував закриття залізничного сполучення з Росією- 16.08.2018 17:47
На власній сторінці у Facebook мністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив про підписання історичного документу. Міністр відзначив, що тепер до Москви ходити будуть лише ведмеді. Власне, що за документ був підписаний, Омелян не зазначив.
Згідно з поясненнями, які надали в прес-службі відомства, головну новину Володимир Омелян озвучить вже завтра, 17 серпня, на брифінгу.
Скоріш за все, йдеться про закриття залізничного сполучення між Україною та Росією. Раніше Омелян робив заяви про відповідні плани Кабінета міністрів України.
Пізніше Володимир Омелян казав, що Рада націнальної безпеки та оборони може прийняти рішення про припинення залізничного сполучення з Росією вже найближчим часом.
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