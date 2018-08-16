



Скільки української території було повернено з початку ООС - 16.08.2018 17:24

Сергій Наєв, який керує Об’єднаними силами на Донбасі, відзначив успіхи з часу початку проведення операції в ході прес-конференції у місті Северодонецьк, Луганська область

Загалом, після старту ООС українські військові змогли відбити з рук бойовиків та взяти під контроль порядка 15 квадратних кілометрів території на Донбасі.

Окрім того, командувач Об’єднаних сил також повідомив, що українська сторона тримає під контролем ситуацію на всій лінії зіткнення з терористами.

У всіх районах проведення операції було збезпечено належний рівень стабільності та безпеки, повний контроль над лінією зіткнення також забезпечено. На Волноваському, Світлодарському, Горлівському та Северодонецькому напрямках відбулось обладнання смуг забезпечення, завдяки чому вдалось взяти під контроль приблизно 15 квадратних кілометрів української території, в тому числі і населені пункти.

Українські силовики дотримуються Мінських домовленостей у повній мірі, також дотримуються режиму припинення вогня. Одночасно на провокації російсько-терористичних сил українські військові надають адекватну відповідь.

Платинова Буковина

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