



Контрабандисти сигарет намагались підкупити прикордонників - 16.08.2018 15:23

Щоб безперешкодно переміщувати сигарети до Румунії, порушники намагалися підкупити прикордонників. Під час передачі неправомірної вигоди зловмисників було затримано.

Затримані причетні до організації незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон у Румунію. Один з фігурантів був раніше судимий за незаконне поводження зі зброєю та злочини насильницького характеру. Працівники поліції вже задокументували декілька спроб зловмисників втягнути військовослужбовців Чернівецького прикордонного загону у протиправну діяльність.

Сьогодні, 16-го серпня, детективи слідчого управління Нацполіції в Чернівецькій області спільно з працівниками Управління внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби під процесуальним керівництвом прокуратури Чернівецької області затримали злочинців під час передачі 1200 євро посадовій особі прикордонного відомства.

До спецоперації по затриманню злочинців залучено бійців спецпідрозділів Нацполіції «КОРД» і Держприкордонслужби «ДОЗОР», а також оперативників Управління карного розшуку та патрульних поліцейських.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Наразі поліція проводить першочергові слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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