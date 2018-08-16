Фахівець NASA перевіряє відправлення на МКС на запах

- 16.08.2018 14:53
Фахівець NASA перевіряє відправлення на МКС на запах

Робота хімічного фахівця в Національному аерокосмічному агенстві - не рідкість. А що, якви ви дізнались, що цій людині необхідно перевіряти всі відправляємі у космос речі, на запах?

Такою людиноою є Джордж Олдріч, який вже протягом 44 років працює у NASA хімічним фахівцем. Окрім свої основних обо’язків йому приходиться ще й нюхати усі предмети, що знаходитимуться в жилому відсіку Міжнародної космічної станції. Справа в тому, що різкі та неприємні запахи можуть заважати роботі астронавтів. знижувати продуктивність їх праці та виконуваних завдань. 

Пан Олдріч відомий в NASA за різними прізвиськами. Його назвають Нюхальним майстером, NASA-носом, Космічним нюхачем та навіть Ніздрідамусом, проте найкращим для себе Джордж визначив назву "нюхонавт".

В цілому, Джорд - не єдиний, хто виконує в NASA нюхальну роботу, окрім нього аналогічну посаду займають ще четверо осіб. Щоб зоровий контакт не впливав на кінцевий результат, спеціалісти з нюху виконують свою роботу із зав’язаними очима. Запах визначають по шкалі від 0 до 4 балів. Річ не буде допущена до польоту, якщо спеціалісти присвоїли їй силу запаху від 2,5 бали та вище.

Нюхачів взяли на роботу в NASA після трагічного випадку, що стався 27 січня 1967 року.Варо зазначити, що в прототипі космічного корабляпід час тренувальної місії Apollo-Saturn сталась пожежа, в якій загинули троє астронавтів. Після цього перевірки кораблів стали обов’язковими та максимально ретельними. Перший тест стосується займистості матеріалів, і ще шість проводяться з визначення запахів.

Олдріч відзначив. що похибки у вимірах все ж таки стаються. Один з таких випадків стався з ременями на липучках. Так, на Землі ремені пройшли тест у всіх спеціалістів, однак, вже у космосі астронавти відчули жахливий запах, відкривши їх. Після проведення додаткового тесту було встановлено, що одна половина липучки мала неприємний запах на 3,6 бали, а інша - на 3,8 бали з чотирьох можливих.

Наразі на рахунку Джорджа Олдріча - понад 800 місій на визначення запахів для відправляємих у космос речей.

Платинова Буковина

Ключові слова: незвичайні працівники наса, фахівець наса з запахів

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Контрабандисти сигарет намагались підкупити прикордонників Щоб безперешкодно переміщувати сигарети до Румунії, порушники намагалися підкупити прикордонників
- 16.08.2018 15:23
Житель Стрілецького Кута знову затриманий через наркотики У минулому зловмисник притягувався до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотиків
- 16.08.2018 14:40
Прокурори вимагають для Януковича 13 років в’язниці У судових дебатах по справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича завершили свої
- 16.08.2018 14:33
В Чернівцях машина через яму провалилась під землю В Чернівцях мікроавтобус марки Mercedes потрапив у провалля на дорозі, через що застряг.
- 16.08.2018 12:50
РФ провели незаконні військові навчання в Придністров’ї Без відповідного дозволу російські війська пересікли річку Дністер в Молдові. Даний факт зафіксували спостерігачі Організації
- 16.08.2018 12:32
В Чернівцях на об’їзній горіло авто У четвер, 16 серпня, під Чернівцями на об’їзній дорозі загорілась автівка марки ВАЗ.
- 16.08.2018 12:04
На Кіцманщині змія покусала місцевого жителя Згідно з повідомленням прес-служби Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області, на Буковині в Кіцманському районі
- 16.08.2018 11:31
Злочинець потрапив за грати через помилки в записці В Ізраїлі стався незвичайний випадок - через поганий правопис вдалось затримати та віддати в руки правосуддя грабіжника банку.
- 16.08.2018 11:09
Матіос заявив про звільнення Холодницького За словами керівника військової прокуратури України Анатолія Матіоса, очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
- 16.08.2018 10:06
Знавців запрошують долучитись до змін українського правопису Нове та доповнене видання українського правопису було представлене на обговорення Міністерством науки та освіти України
- 16.08.2018 09:48

Всі новини