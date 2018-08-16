



Фахівець NASA перевіряє відправлення на МКС на запах - 16.08.2018 14:53

Робота хімічного фахівця в Національному аерокосмічному агенстві - не рідкість. А що, якви ви дізнались, що цій людині необхідно перевіряти всі відправляємі у космос речі, на запах?

Такою людиноою є Джордж Олдріч, який вже протягом 44 років працює у NASA хімічним фахівцем. Окрім свої основних обо’язків йому приходиться ще й нюхати усі предмети, що знаходитимуться в жилому відсіку Міжнародної космічної станції. Справа в тому, що різкі та неприємні запахи можуть заважати роботі астронавтів. знижувати продуктивність їх праці та виконуваних завдань.

Пан Олдріч відомий в NASA за різними прізвиськами. Його назвають Нюхальним майстером, NASA-носом, Космічним нюхачем та навіть Ніздрідамусом, проте найкращим для себе Джордж визначив назву "нюхонавт".

В цілому, Джорд - не єдиний, хто виконує в NASA нюхальну роботу, окрім нього аналогічну посаду займають ще четверо осіб. Щоб зоровий контакт не впливав на кінцевий результат, спеціалісти з нюху виконують свою роботу із зав’язаними очима. Запах визначають по шкалі від 0 до 4 балів. Річ не буде допущена до польоту, якщо спеціалісти присвоїли їй силу запаху від 2,5 бали та вище.

Нюхачів взяли на роботу в NASA після трагічного випадку, що стався 27 січня 1967 року.Варо зазначити, що в прототипі космічного корабляпід час тренувальної місії Apollo-Saturn сталась пожежа, в якій загинули троє астронавтів. Після цього перевірки кораблів стали обов’язковими та максимально ретельними. Перший тест стосується займистості матеріалів, і ще шість проводяться з визначення запахів.

Олдріч відзначив. що похибки у вимірах все ж таки стаються. Один з таких випадків стався з ременями на липучках. Так, на Землі ремені пройшли тест у всіх спеціалістів, однак, вже у космосі астронавти відчули жахливий запах, відкривши їх. Після проведення додаткового тесту було встановлено, що одна половина липучки мала неприємний запах на 3,6 бали, а інша - на 3,8 бали з чотирьох можливих.

Наразі на рахунку Джорджа Олдріча - понад 800 місій на визначення запахів для відправляємих у космос речей.

Платинова Буковина

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