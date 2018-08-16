Житель Стрілецького Кута знову затриманий через наркотики

- 16.08.2018 14:40
Житель Стрілецького Кута знову затриманий через наркотики

У минулому зловмисник притягувався до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотиків. За вчинення злочину порушнику доведеться знову відповідати на лаві підсудних.

Оперативники Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Чернівецькій області в ході проведення операції «МАК-2018» задокументували злочинну діяльність 57-річного жителя села Стрілецький Кут Кіцманського району.

В ході огляду присадибної ділянки поліцейські виявили та вилучили 673 кущі конопель. В подальшому у підсобному приміщенні оперативники виявили ще висушені стебла нарковмісних рослин.

Слідчі Кіцманського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за частиною 2 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та частиною 2 статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність зловмисника до розповсюдження наркотиків на території Буковини. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: наркотики буковина, нарковмісні рослини, операція мак 2018 буковина

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