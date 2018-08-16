Прокурори вимагають для Януковича 13 років в’язниці

- 16.08.2018 14:33
Прокурори вимагають для Януковича 13 років в’язниці

У судових дебатах по справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича завершили свої виступи прокурори Головної військової прокуратури. Наразі прокурори наполягають на вироку для Януковича у вигляді 15 років тюремного ув’язнення.

Зазначимо, що під час виступу в Оболонському районному суді Києва прокурорів Руслана Кравченка та Максима Крима адвокати постійно робили заяви та вигуки, перебивали прокурорів та вимагали задовільнити вимогу стосовно відводу усього складу суду.

Варто нагадати, що Віктор Янукович підозрюється у вчиненні злочинів щодо державної зради - відповідно до частини 1 статті 111 Кримінального кодексу України, а також у посібництві діям, що вчинялись з метою змінити межі території та державного кордону україни, відповідно до частини 5 статті27, частини 3 статті 110 ККУ, у посібництві у вееднні агресивної війні, згідно частини 5 статті 27, частини 3 статті 437 Кримінального кодексу України.

Про початок судових дебатів суддя Владислав Дев’ятко заявив 18 липня. Дебати мали озпочатись 30 липня. Про відвід суддям та прокурорам у справі 31 липня оголосили адвокати Януковича, які після заяви покинули судове засідання. Після цього суд вирішив надати Януковичу захисника від держави. Також стало відомо, що для посилення захисту звинувачуваний найняв ще одного адвоката.

 

Платинова Буковина

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