РФ провели незаконні військові навчання в Придністров’ї

- 16.08.2018 12:32
РФ провели незаконні військові навчання в Придністров’ї

Без відповідного дозволу російські війська пересікли річку Дністер в Молдові. Даний факт зафіксували спостерігачі Організації з безпеки та співпраці в Європі. В прес-службі місії повідомляється, що порушення були зафіксовані 14-15 серпня під час військових навчань в регіоні.

Зазначається, що вздовж берега ріки Дністер після завершення гарячої фази Придністровського конфлікту було утворено так звану Зону безпеки. На цій ділянці розміщувались пости миротворчих сил РФ, Молдови, а також невизнаної держави Придністров’я. Через певний час було створено Об’єднану контрольну місію, до складу якої увійшли представники України та ОБСЄ. ОКК виконувала функції контролю в Зоні безпеки. Для здійснення військових навчань на вказаній території необхідний обов’язковий дозвіл ОКК, і в ОБСЄ відзнаають, що російські військовці для навчань за таким дозволом не звертались.

Реакція на даний інцидент з’явилась Facebook голови Міноборони Молдови Еуджена Стурзи. За його словами, такі дії російських військ є нічим іншим, аніж провокацією. Жодною миротворчою операцією не можуть вважатися військові навчання бійців на бронетехніці без номерних знаків, що проводяться без необхідних на це дозволів. За словами Стурзи, подібні заходи ні в якому разі не сприяють усталенні миру в регіоні.

Також міністро оборони Молдови зазначив, що Росія поводиться подібно до сусіда, який перелазить до іншого через паркан з лайками та погрозами, після чого не розцуміє, чому його не вважають за друга.

Відзначимо, що Росію неодноразово закликали до відводу військ з Придністров’я. Це в минулому році Кремль зробив заяву, що відводу військ з регіону не буде.

Платинова Буковина

Ключові слова: військові навчання придністров’я, російські війська придністров’я

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