



Злочинець потрапив за грати через помилки в записці - 16.08.2018 11:09

В Ізраїлі стався незвичайний випадок - через поганий правопис вдалось затримати та віддати в руки правосуддя грабіжника банку.

Так, банківські послуги в Ізрїлі можуть виконувати також і поштові відділення. В одне з таких відділень в місті Ашдод увійшов Леонід Дмитрієнко, який передав співробітнику пошти записку. В тексті, написаному з безліччю досить грубих помилок, було написано, що чоловік кине в приміщенні гранату, якщо йому не передадуть кошти у сумі 20 000 шекелів.

Незважаючи на погрозу, дана ситуація не злякала працівника поштового відділення, та Дмитрієнко був змушений забратись звідти без здобичі. Відеокамери зазняли невдоволеного чоловіка, що тікав з місця невдалого злочину ні з чим. Судячи по всьому, у нього навіть не було при собі жодної одиниці зброї. Слідчі прибули за викликом буквально за декілька хвилин. Як виявилось, вони вже знайомі з фірмовим "почерком" злочинця.

Виявилось, що в архівах поліції містилась ще одна записка, яка була отримана при схожих обставинах приблизно три роки тому. Однак, варто відзначити, що Дмитрієнко дещо послабив свої фінансові апетити, адже минулого разу в своїй безграмотній вимозі він затребував 30 000 шекелів.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що за попередній злочин Дмитрієнко відбув покарання у тюрмі протягом трього року. Наразі він знову знаходиться під арештом і очікує на висунення звинувачень.

Платинова Буковина

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