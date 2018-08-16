Знавців запрошують долучитись до змін українського правопису

- 16.08.2018 09:48
Знавців запрошують долучитись до змін українського правопису

Нове та доповнене видання українського правопису було представлене на обговорення Міністерством науки та освіти України спільно з комісією з правопису.

Відзначимо, що ще у 2015 році було представлено останню редакцію правопису, та з того часу українська мова продовжувалась змінюватись та доповнюватись новими словами. На сьогодняшній день вже з’явилось декілька нових мовних явищ. Це змусило комісію з правопису та Міносвіти створити та представити новий, удосконалений варіант українського правопису.

Зміни у правописі стосуються переважно написання неологізмів, написання арабських та тюркських імен та прізвищ, а також адаптації передачі глухих звуків.

До обговорення змін запрошуються усі лінгвісти, філологи та прості поціновувачі української мови. Власне, даний проект базується на традиційному українському правописі.

Платинова Буковина

Ключові слова: сучасний український правопис, зміни українського правопису

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