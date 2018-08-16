Фіскальний чек для продажу підакцизу - обов’язковий

- 16.08.2018 09:36
Фіскальний чек для продажу підакцизу - обов’язковий

Упродовж семи місяців цього року бюджет Чернівців отримав 52,2 млн. грн. акцизного податку з реалізації через роздрібну мережу підакцизних товарів: алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що на 1,7 млн. грн. перевищує показники минулого року.

Як зазначила в.о. начальника Чернівецької ОДПІ Надія Костенюк, кожен, хто придбаває підакцизну продукцію бере участь у наповненні місцевого бюджету, суб’єкти господарювання лише перераховують роздрібний акциз до бюджету. Саме тому, споживачі можуть стати надійними “контролерами” для тих підприємців, які ухиляються від сплати роздрібного акцизу. Для цього треба вимагати чек при купівлі підакцизного товару.

Чернівецька ОДПІ запрошує усіх долучитись до розбудови нашого міста, зробити персональний внесок у наповнення бюджету громади - отримати фіскальний чек при покупці підакцизних товарів!

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: підакцизні товари, фіскальний чек, податкова чернівці

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