16 серпня в Чернівцях очікується град

- 16.08.2018 09:18
16 серпня в Чернівцях очікується град

В Чернівцях у четвер, 16 серпня, пануватиме переважно хмарна погода. На сьогодні прогнозується дощ, можливі подекуди грози. Якщо дощ почнеться у ранні години, то опади мають припинитись до обіду. Вже після 12-ї години хмари потроху почнуть розходитись.

Людей закликають бути максимально обережними та дотримуватись правил поведінки під час грози. Власне, вітер на момент грози пришвидшиться до 15-24 метрів на секунду. Також сьогодні протягом дня можливі опади у вигляді граду - до 19 мм у діаметрі.

Зранку температура повітря буде відносно невисокою - у межах +18... +19 градусів. В денні години повітря прогріється до відмітки +21 градус, та загалом протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть не більше +25 градусів за Цельсієм.

Вечірня погода також буде дещо свіжою - повітря буде тримати температуру у межах 20-23 градусів вище нуля.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: град чернівці, погода чернівці 16 08 2018

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