У ЛНР є повна база українських документів, щоб надати копії українське свідоцтво про народження?

- 15.08.2018 15:54
У ЛНР є повна база українських документів, щоб надати копії українське свідоцтво про народження?

Сайт Схід-ІНФО (http://cxid. info/kak-vosstanovit-ukrainskoe-svidetelstvo-o-rojdenii-n141887) розповіло, як відновити українське свідоцтво про народження, розповіли, що робити, якщо свідоцтво про народження було знищено, втрачено або пошкоджено.

Отримати нове свідоцтво можна звернувшись в будь-який ЗАГС - незалежно від вашого місця реєстрації або фактичного проживання, а також від того, де ви раніше його отримували. Процедура повторної видачі свідоцтва про народження регулюється Наказом Мін'юсту від 18. 10. 2000 року № 52/5 «Про затвердження правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні".

У ньому зазначено, що для отримання свідоцтва повторно, Вам потрібно мати при собі документи, що підтверджують особу (паспорт), копію втраченого свідоцтва про народження (при наявності).

У РАГСі потрібно буде написати відповідну заяву, в якому вказується ПІБ заявника, ПІБ особи, свідоцтво якої запитується, яке свідоцтво потрібно отримати, коли і яким органом державної реєстрації актів цивільного стану складено актовий запис цивільного стану, мета запиту цього свідоцтва та проставляється підпис заявника, а також вказати ПІБ батьків.

Звертаємо увагу, що повторна видача акту, який знаходиться в електронному реєстрі, здійснюється в день звернення.

Повторна видача документом здійснюється в день заяви, якщо Ви особисто звернулися до органу реєстрації актів цивільного стану.

Термін надання відповіді на письмовий запит, відправлений поштою, становить 15 днів. 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: як отримати свідоцтво про народження України в ДНР та ЛНР

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