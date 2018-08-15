



У віці 80 років пішов з життя Едуард Успенський - 15.08.2018 17:45

Відомий радянський та російський письменник, драматург і сценарист Едуард Успенський помер ввечері у вівторок, 14 серпня, у власному будинку в Москві. На момент смерті автору багатьох дитячих книжок було 80 років.

Декількома днями раніше, 9 серпня, Успенський втратив свідомість, через що йому знадобилась медична допомога.

Повідомляється, що протягом досить тривалого часу письменик вів боротьбу з онкологією. Незважаючи ні на що, Успенський намагався зберігати бадьорість духу та вірив, що зможе перемогти хворобу.

Прощання з письменником відбудеться в наступну суботу, 18 серпня. Траурна церемонія розпочнеться в Центральному будинку літераторів об 11:00. Похорон відбудеться на Троєкуровському цвинтарі.

Едуард Успенський є автором безлічі дитячих повістей та п’єс. Також він писав сценарії для дитячих мультфільмів за мотивами своїх книжок. Саме завдяки Успенському на світ з’явились такі персонажі, як Дядя Федор та решта діючих осіб з мультфільма "Канікули в Простоквашино", Чебурашка та крокодил Гена, колобки-детективи, що вели слідство, та багато інших.

Платинова Буковина

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