



Шотландець сидить без роботи через розмір взуття - 15.08.2018 16:12

В Шотландії один з місцевих жителів - 39-річний чоловік на ім’я Девід Хендерсон - має серйозні проблеми з працевлаштуванням. Найбільші труднощі при прийомі на роботу йому чинять його власні стопи - вони надто великі.

Хендерсон має 30-сантиметрові ступні, ширина яких складає 18 сантиметрів. Через що підібрати взуття чоловікові - вкрай складно. Єдине, що йому підходить - це білі кросівки Adidas 19 британського розміру (або 55-го розміру в європейській розмірній сітці).

В молоді роки Девід працював охоронцем, також він встиг попрацювати співробітником магазину та прибиральником. Зараз він не може знайти роботу, тож живе певний час на державну допомогу. Чоловік впевнений - саме відсутність чорних черевиків, які би підходили до костюму, і перешкоджає йому отримати ту чи іншу роботу.

Шотландець відзначає, що відчуває себе вкрай невпевнено, коли вдягає ддя співбесіди майку з треувальними штанами та кросівками. Проте, на його думку, ще більш безглуздим буде виглядати діловий костюм в комплекті з величезними білими кросівками. Хендерсон почуває себе в такому вигляді бомжем. За його словам, потенційні працедавці розуміють його проблему, співчувають, однак врешті-решт відмовляють з працевлаштуванням.

Вирішення проблеми все ж таки існує, адже є можливість пошити пару червиків на індивідуальне замовлення. З такою роботою готовий впоратись майстер у Лондоні, однак, сума за виготовлення чорних черевиків зі шкіри 19 розміру виявилась для Хендерсона непідйомною. Безробітній шотландець навряд чи зможе нашкребти на нову пару взуття 1500 фунтів стерлінгів.

Платинова Буковина

Всі новини