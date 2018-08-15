



Мосійчук: Ситник особисто керує контрабандою лісу до ЄС - 15.08.2018 14:40

Згідно заяви народного депутата України Ігоря Мосійчука, контрабанду українського лісу до країн Євросоюзу особисто "кришує" директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Мосійчук опублікував на своїй сторінці у Facebook відповідний пост в якості коментаря на відповідь НАБУ на рахунок звернення про розслідування фактів незаконного вивезення з України лісу-кругляку.

Після того, як британська неурядова організація Earthsight оприлюднила звіт, Мосійчук направив депутатське звернення до керівника НАБУ Артема Ситника. В своєму зверненні нардеп вимагав розпочати розслідування у кримінальному провадженні стосовно контрабанди до країн ЄС необробленої деревини з України. В даному зверненні йому було відмовлено. З цього Мосійчук зробив висновок, що Ситник не бачить контрабанди лісу. Також Мосійчук відзначив, що директор НАБУ перестав бачити контабанду після спілкування з президентом України, який ветував закон Радикальної партії про криміналізацію контрабанди лісу-кругляка.

Таким чином, Мосійчук дійшов висновку, що контрабандою Артем Ситник керується особисто, причому, в інтересах транснаціональних компаній.

Нардеп також має намір звертатись за розслідуванням до Генпрокурора України Юрія Луценка, до його заступника Назара Холодницького, що очолює Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, до голови СБУ Василя Грицака та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Платинова Буковина

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