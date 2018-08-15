Основні причини ДТП на Буковині - алкооль та порушення правил ПДР

- 15.08.2018 14:12
Основні причини ДТП на Буковині - алкооль та порушення правил ПДР

Лише від початку цього тижня на дорогах Буковини в автопригодах травмувалися п’ятеро осіб. Серед постраждалих і одна малолітня дитина.

Упродовж 13-14 серпня в Чернівецькій області сталися три дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження. Правоохоронці проводять досудові розслідування та встановлюють усі обставини цих аварій.

Зокрема, в обід 13-го серпня у селі Великий Кучурів Сторожинецького району на дорозі не розминулися автомобілі «Volkswagen Transporter» і «ВАЗ-2111» під керуванням місцевих жителів. Внаслідок зіткнення травмувалася 32-річна жінка-водій легковика та двоє її пасажирів: дворічна донька й 35-річна сестра кермувальниці. Жінок з переломами госпіталізовано до лікарні. У дитини медики діагностували закриту травму живота.

Ще дві дорожньо-транспортні пригоди мали місце 14 серпня у Новоселицькому районі. В обох випадках потерпілі особи були напідпитку.

Так, увечері в селі Тарасівці 26-річний водій мопеда не впорався з керуванням і в’їхав у відбійник. З черепно-мозковою травмою чоловіка доставлено до лікарні, де медики діагностували у нього ще й алкогольну інтоксикацію.

Пізно вночі у Магалі в такому ж нетверезому стані намагався перейти дорогу у невстановленому місці 30-річний місцевий житель. Не переконавшись у безпечності своїх дій, чоловік потрапив під колеса автомобіля «Volkswagen Golf» під керуванням 26-річного чернівчанина. З травмами голови і в стані алкогольного сп’яніння пішохода госпіталізовано да лікарні.

Як свідчить статистика, зловживання алкоголем і нехтування Правилами дорожнього руху є найбільш поширеними причинами дорожньо-транспортних пригод. Лише за дві доби, 13-14 серпня, на автошляхах області сталося 24 ДТП без потерпілих і три автопригоди, в яких травмувалися люди. Загалом, за вказаний період працівники поліції задокументували 348 порушень ПДР. Серед них – 23 факти керування транспортними засобами у стані сп’яніння.

Усім учасникам дорожнього руху варто пам’ятати, що неуважність й необачність на дорозі призводять до тяжких наслідків: довготривалих розладів здоров’я, інвалідності та навіть смерті.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: дтп на буковині, поліція чернівецька область

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