



Від обвалу мосту в Генуї загинуло 38 осіб - 15.08.2018 12:49

Напередодні, 14 серпня, близько полудня в італяйському місті Генуя обвалилась частина мосту Моранді. Власне, йдеться про падіння 100-метрової секції мосту, що проходила над залізничними рейкамита річкою Польчевера.

Наразі рятувальна операція все ще триває, як повідомив очільник МВС Італії Маттео Сальвіні. Усього задіяно порядка 250 спеціалістів, спеціальна техніка та вертольоти.

Вже було знайдено тіла 38 загиблих під завалами мосту. В деяких джерелах повідомляється про 37 загиблих на 3 зниклих безвісти. До лікарень були госпіталізовані 1 осі, стан декількох з них оцінюється як важкий.

Наразі траса А10, на якій знаходиться міст, перекрита для руху транспорту. Зазначимо, що міст Моранді був збудований у 1960 роках. Загальна довжина мосту складає 1182 метри, при висоті конструкції у 90 метрів.

Платинова Буковина

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