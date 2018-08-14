Розгляд справи про хабар депутата міськради Кандиби відклали- 15.08.2018 12:18
Розгляд справи стосовно отримання хабара депутатом Чернівецькох міської ради Андрієм Кандибою був відкладений.
Варто зазначити, що перед цим звинувачуваний виступав перед судом без захисника, оскільки адвокат перебував на лікарняному і не міг відвідати засідання за станом здоров’я. Суддя відзначив, що в тому випадку, якщо надалі буде продовжений лікарняний правозахисника, Кандиба буде змушений змінити адвоката. За соовами судді, з причини неявки адвоката розгляд справи було вирішено відкласти.
Зазначимо, що депутата Чернівецької міської ради Андоія Кандибу звинувачують у вимаганні неправомірної грошової винагороди у розмірі 1200 доларів США за сприяння у перемозі в конкурсі стососно оренди комунального майна.
Після затримання Кандиби депутату обрали запобіжний захід. За рішенням Шевченківського районного суду, це був домашній арешт.
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