Вчені: наступні п’ять років будуть аномально спекотними

- 15.08.2018 12:07
Вчені: наступні п’ять років будуть аномально спекотними

З початку проведення метеорологічних спостережень останні чотири роки стали найтеплішими. Нові світові прогнози свідчать про те, що наступні п’ять років також будуть ставити температурні рекорди.

Ще один рік може стати аномально теплим, причому, за заявами спецалістів, він може бути теплішим навіть за рекордний 2016 рік. Через це вдеяких районах Світового океану можуть виникати аномально високі температури та створюватись теплі течії. Саме такі зміни викликали руйнацію коралових рифів в тропіках.

За словами вченого за Національного центру наукових досліджень Франції Флоріана Севелєка, поряд із екстремальними температурами влітку в наступні п’ять років зими будуть аномально холодними. Такими думками вчений поділився в спільній науковій праці з Сібрено Дрійфотом з Саутгемптонського університету Британії, опублікованій у виданні Nature Communications.

Тенденція до нагрівання нашої планети зберігається, хоча, зовсім не обов’язково, щоб кожен рік був теплішим за попередній. Скоріш за все, за температурою десятиріччя буде тепліши за попереднє. Температуру року вчені визначають за допомогою "внутрішньої мінливості" клімату. Про причини появи даної природної мінливості йдеться у прогнозі на 2018-2022 роки. Так, протягом 2000 років під час глобального потепління планета могла бути дещо прохолоднішою через певні внутріші чинники, подібно до коливання земних океанів. Через це гальмувались темпи потепління. Однак, внутрішні чинники можуть чинити і зворотній вплив. У випадку, якщо глобальне потепління буде відбуватись такими ж темпами, зростаючі температури отримають додаткову динаміку.

Нове дослідження світового клімату містило дані з 10 моделей змін клімату. аби визначити, які саме чинники природного характеру чинять вплив на температуру на Землі. Дані моделі також використовуються для прогнозу кліматичних змін протягом наступних п’яти років. Певний результат визначити досить складно, і справу приходиться вести саме з прогнозами. Так чи інакше, ймовірність того, що в період з 2018 по 2022 роки температура на Землі буе аномально високою, складає 58%.

Платинова Буковина

Ключові слова: аномальна спека, зміни клімату, аномально високі температури

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