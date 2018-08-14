



Патрульна поліція Буковини продовжує набір кандидатів - 15.08.2018 11:14

В прес-службі патрульної поліції Чернівецької області повідомляється, що набір до лав поліції Буковини триває. Так, патрульні відвідують центри зайнятості в області.

Потенційних бажаючих вступити до рядів патрульної поліції інформують про вимоги та надають вю необхідну інформаці. про підготовку до роботи та етапи відбору.

Для початку на сайті Департаменту поліції України необхідно заповнити онлайн спеціальну анкету. Після цього кандидати долають тестування на логічне мисленя, а також тестування для перевірки законодавства України. Після цього кандидати в патрульні поліцейські мають пройти співбесіду з поліцейською комісією, перевірити свій стан здоров’я та рівень візичної підготовки.

Після того, як всі тести будуть успішно здані, на бажаючих вступити до лав поліції чекає чотиримісячний курс навчання в академії правоохоронців.

Платинова Буковина, Чернівці

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