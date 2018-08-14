Бойовики продовжують активно мінувати лінію розмежування

- 15.08.2018 10:58
Бойовики продовжують активно мінувати лінію розмежування

 На п’ятикілометровій смузі вздовж лінії розмежування на сході України бойовики відновили заходи по мінуванню територій. Такі дані озвучив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук. Так, повідомляється, що роботи відбуваються на рідя ділянок як Донецької, так і Луганської областей.

Координатор ІС зазначив, що проросійські бойовики найактивніше вдаються до замінування доріг, перехресть, мостів та шляхопроводів в регіоні. Найбільше уваги надається територіям на південь від Донецька, в районі Світлодарської дуги та Горловки. тобто, на ділянках, які знаходяться близько до лінії розмежування.

Представники Міжнародного руху за заборону протипіхотних мін нещодавно опублікували звіт, відповідно до якого Україна входить у число країн з найбільшою смертністю від розриву протипіхотних мін. Замінування призводить до того, що найближчим часом Донбас може перетвориться у регіон з найбільшими у світі об’ємами замінування територій.

Понад тисячу військових та громадянських осіб підірвались на мінах за останні роки на Донбасі.  Загалом повідомляється, що від розривів мін в період з липня 2014 року по листопад 2017 року постраждали близько 900 військовців, з яких 199 осіб - загинули.

Платинова Буковина

Ключові слова: міни донбас, мінування території донбас

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